Concurso Ibama tem extrato de contrato publicado; edital iminente

O edital do concurso Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) está cada vez mais próximo de ser publicado!

Isso porque foi publicado em Diário Oficial da União nesta quarta-feira (18/12), extrato de contrato que oficializa o Cebraspe como banca organizadora do certame.

De acordo com o documento, o contrato foi assinado na última terça-feira (17/12), e seguirá vigente até dezembro de 2026.

Vale lembrar que o Cebraspe foi definido como banca do novo concurso Ibama no dia 3 de dezembro. Serão ofertadas, ao todo, 460 vagas de nível superior distribuídas da seguinte forma:

Analista Ambiental: 330 vagas; e

Analista Administrativo: 130 vagas.

Os aprovados irão receber o salário inicial de R$ 8.817,72. Com a contratação da banca, não há impedimentos para a publicação do edital, que deve ocorrer muito em breve!

Confira, abaixo, publicação em Diário Oficial:

A previsão é que as oportunidades sejam segmentadas nas unidades da Federação conforme o quadro abaixo:

Etapas e provas do concurso Ibama

De acordo com o projeto básico, os candidatos do concurso Ibama serão avaliados pelas etapas seguintes:

Primeira Fase: Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório. Prova Discursiva: de caráter eliminatório e classificatório.

Segunda Fase: Avaliação de Títulos: de caráter classificatório.



As provas objetivas e discursivas serão realizadas no mesmo dia e turno e em todas as 26 capitais estaduais e no Distrito Federal.

As avaliações serão compostas por 120 itens, sendo 50 (cinquenta) itens de conhecimentos básicos e 70 (setenta) itens de conhecimentos específicos.

Já a prova discursiva (redação), deverá ser respondida em até 30 (trinta) linhas, acerca do objeto de avaliação de conhecimentos de cada área. Para o cargo de Analista Ambiental, a redação irá versar sobre os seguintes assuntos:

TEMA 1 – Proteção, conservação, licenciamento, monitoramento e qualidade ambiental.

TEMA 2 – Manejo, conservação e reabilitação da fauna silvestre.

Para o cargo de Analista Administrativo não haverá divisão por área temática.

Resumo do concurso Ibama