Concurso ICMBio: baixe grátis o edital verticalizado

O concurso ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação à Biodiversidade) já está aberto e os concurseiros interessados nesta oportunidade devem acelerar os estudos neste pós-edital!

Pensando nisso, o Direção Concursos produziu um edital verticalizado totalmente gratuito para te auxiliar nesta importante etapa de preparação rumo à sua aprovação.

O material contém o conteúdo programático completo que você precisa estudar para conquistar uma das 350 oportunidades disponibilizadas para os cargos de Analista Administrativo e Analista Ambiental.

Com o edital verticalizado, o candidato poderá organizar sua preparação de forma prática e detalhada, fazendo com que sobre tempo para o que realmente importa: os estudos!

O conteúdo do edital é disposto em tópicos, possibilitando que o aluno marque e anote qual item já foi estudado e quais pontos ainda faltam. E o melhor: é totalmente grátis!

Clique no botão abaixo para garantir seu material e sair na frente da concorrência:

Panorama do concurso ICMBio

Organizado pela banca Cebraspe, o concurso ICMBio oferta 350 vagas de nível superior distribuídas da seguinte forma:

Os interessados poderão se inscrever pelo site do Cebraspe no período entre 16 de dezembro de 2024 e 3 de janeiro de 2025. As taxas de participação possuem os seguintes valores:

Analista Administrativo: R$93,00

Analista Ambiental: R$99,00

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas e discursivas, a se realizarem no dia 23 de fevereiro de 2025.

Com jornada de trabalho de 40 horas semanais, os aprovados receberão salário inicial no valor de R$ 8.817,72.

