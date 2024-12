Concurso para auditor fiscal vai oferecer 200 vagas; salários ultrapassam R$ 30 mil

O concurso de Auditor Fiscal com 200 vagas para a Secretária da Economia de Goiás está em fase de preparação para o início de 2025. O governo estadual instituiu uma comissão para organizar o edital e selecionar a banca examinadora. Os salários para as funções devem ultrapassar os R$ 30 mil – remunerações pagas atualmente, conforme dados do portal da Transparência do estado.