Concurso TJ RO: inscrições encerram nesta quinta-feira

As inscrições do concurso TJ RO (Tribunal de Justiça de Rondônia) encerram nesta quinta-feira (12/12)! São ofertadas 25 vagas imediatas, além de oportunidades em cadastro reserva para os cargos de Analista e Técnico Judiciário. O salário inicial é de até R$ 17.132,48.

Os interessados poderão realizar as inscrições no site do Instituto Consulplan, banca organizadora do certame, até as 23h59min deste 12 de dezembro, observado o horário oficial de Porto Velho/RO. Para homologar a candidatura é necessário realizar o pagamento da taxa de participação nos valores a seguir:

Técnico Judiciário: R$ 100,00

Analista Judiciário: R$ 130,00

As provas objetivas e discursiva serão realizadas na capital do Estado de Rondônia (Porto Velho) e nas cidades de Ariquemes, Buritis, Cacoal, Costa Marques, Guajará-Mirim, Jaru, Ji-Paraná, Machadinho D’Oeste, Rolim de Moura, São Francisco do Guaporé e Vilhena, no dia 2 de fevereiro de 2025, nos seguintes períodos:

No período da MANHÃ: para os cargos de Analista Judiciário, todas as especialidades;

No período da TARDE: para o cargo de Técnico Judiciário.

Panorama do concurso TJ RO

O concurso TJ RO oferta 25 vagas imediatas, além de oportunidades em cadastro reserva para os cargos de Analista e Técnico Judiciário. O salário inicial é de até R$ 17.132,48.

Confira, abaixo, a distribuição das vagas:

Os candidatos serão avaliados por meio das etapas seguintes:

Provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório; e

Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório.

As provas objetivas serão compostas por 60 questões de múltipla escolha, distribuídas da seguinte forma:

A prova discursiva será aplicada no mesmo dia e turno da prova objetiva. Para Analista, será cobrada a realização de uma questão discursiva, para todas as especialidades do cargo, versando sobre estudo de caso acerca de tema de conhecimentos específicos.

Para Técnico Judiciário, os candidatos devem elaborar uma dissertação, versando sobre tema da atualidade.

Resumo do concurso TJ RO