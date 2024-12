Conheça a história de José Arnaldo, o ‘Faz Tudo’ que constrói felicidade com assobios e amor

A vida pode ser uma grande obra de arte, e isso é perfeitamente demonstrado na história de José Arnaldo Simão da Silva, um cruzeirense de 55 anos cuja felicidade se reflete nas pequenas coisas do dia a dia. Ele ganha a vida com consertos hidráulicos, elétricos e até com construção de casas.

Conhecido como “Faz Tudo”, José Arnaldo foi morar em Rio Branco, capital do Acre, há 25 anos, onde construiu família e vive até hoje com a esposa Suely Barroso Brito e duas filhas, Yara, de 23 e Yasmim, 14.

José Arnaldo se destaca não apenas por suas habilidades manuais, mas também por sua maneira única de trabalhar: assobiando. Ele é um verdadeiro artista da vida, que transforma seu ofício em uma celebração. Seus assobios, preferencialmente hinos da Assembleia de Deus, revelam um coração generoso e uma alma repleta de amor. “Eu faço tudo o que o cliente pedir, ou pelo menos me esforço para fazer”, comenta ele ao ContilNet, sempre com um sorriso no rosto.

Nascido em um tempo em que o sexo do bebê era anunciado com tiros de espingarda, José Arnaldo recorda com carinho a felicidade de seu pai ao seu nascimento.

“Quando eu nasci meu pai correu para o meio do terreiro e deu três tiros de espingarda para avisar aos vizinhos que tinha chegado um filho homem. Se tivesse nascido uma mulher, teria sido dois tiros”, conta ele.

“Meu pai ficou muito feliz quando eu nasci. Talvez seja por isso que sou um homem feliz todos os dias. Não sei o que é tristeza”, diz ele. Essa perspectiva positiva, cultivada desde a infância, moldou sua personalidade e sua forma de ver o mundo.

Além de ser um faz-tudo, José Arnaldo é um verdadeiro construtor de alegrias. Com sua disposição contagiante, ele nos lembra que a felicidade não está em grandes conquistas, mas nas pequenas vitórias do cotidiano. “Às vezes, tudo que precisamos é de um pouco de música e muito amor”, reflete. Essa filosofia de vida transforma cada dia em uma nova oportunidade de sorrir e fazer o bem.

A história de José Arnaldo Simão da Silva é um testemunho poderoso de que a felicidade pode ser encontrada nas coisas simples da vida. Ele não é apenas um trabalhador, mas um exemplo de como a positividade e o amor ao próximo podem impactar a vida de todos ao seu redor. Em um mundo muitas vezes apressado e focado em grandes realizações, ele nos convida a apreciar os momentos simples e a encontrar alegria em cada dia.

“Um coração aberto e um espírito alegre, pode construir nossas próprias alegrias. A verdadeira felicidade reside nas pequenas coisas da vida, podem acreditar. Não tenho muito dinheiro, mas o que ganho dá para viver bem e em paz com a minha família”, garante.

Apesar da rotina intensa, Arnaldo, que mora há 25 anos no bairro Mocinha Magalhães, nunca falta a um serviço. Sua habilidade e disposição garantem que sempre haja trabalho à sua porta. Ele é um homem de fé, evangélico da Assembleia de Deus, e encontra força em sua crença para seguir em frente, sempre com um sorriso no rosto. “Deus me dá saúde e disposição para fazer o que amo”, afirma.

Assista: