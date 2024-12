Conheça os 12 jogos e brincadeiras que aparecem em Round 6 Temporada 2! Veja lista

A segunda temporada de Roung 6, também conhecida como Squid Game, chegou na Netflix recentemente, expandindo ainda mais a mitologia da série de sucesso do straming. A produção mostra uma competição na Coreia do Sul em que pessoas com problemas financeiros disputam em brincadeiras infantis com toques letais.

A segunda temporada de Roung 6, também conhecida como Squid Game, chegou na Netflix recentemente, expandindo ainda mais a mitologia da série de sucesso do straming. A produção mostra uma competição na Coreia do Sul em que pessoas com problemas financeiros disputam em brincadeiras infantis com toques letais.

Enquanto a primeira temporada ficou famosa por jogos como “Batatinha Frita, 1, 2, 3”, a segunda parte da série conta com ainda mais jogos. Com o retorno de Gi-Hun, o campeão anterior, para a competição, os responsáveis pela competição resolveram inovar e trazer novas disputas para o Squid Game.

Quem são os participantes de Round 6 temporada 2? Conheça elenco e personagens

A seguir, confira mais detalhes sobre os sete jogos que aparecem em Round 6 Temporada 2, que já está disponível na Netflix.

1. Ddakji

O primeiro game a aparecer na segunda temporada de Round 6 é um velho conhecido de quem acompanha a série. O Ddakji é um jogo com origamis coreanos em que o jogador precisa virar os pedaços de papel.

2. Pão ou loteria?

O vendedor que joga Ddakji com pessoas no metrô ganha mais tempo de tela na segunda temporada de Round 6, e acaba aparecendo em outro jogo. No primeiro episódio, ele aparece comprando pão e tickets de loteria em uma loja.

Em seguida, o vendedor vai para uma praça e faz uma oferta para as pessoas em situação de rua: comida ou uma raspadinha? Após todo mundo dar uma chance à loteria, ele destrói a comida na frente das pessoas famintas.

3. Jokenpô (Pedra, Papel e Teroura)

Outra brincadeira clássica que aparece no primeiro episódio da segunda temporada de Round 6 é Jokenpô. O tradicional “Pedra, Papel e Tesoura” ganha uma camada extra na série: os jogadores apresentam as duas mãos com duas opções, e devem retirar uma para decidir o vencedor.

4. Roleta Russa

O jogo de Pedra, Papel e Tesoura também conta com outro modificador no episódio de estreia da segunda temporada: a roleta russa. O vendedor coloca uma bala em uma arma vazia e atira no perdedor, com a sorte decidindo se a pessoa vive ou não.

O personagem também faz a roleta russa ao se encontrar com o protagonista Gi-Hun. No entanto, neste caso, a sorte não fica no lado do vendedor.

5. Batatinha Frita, 1, 2 3

O terceiro episódio da temporada 2 de Round 6 conta com um dos jogos mais famosos da série, o “Luz vermelha, Luz verde”. Carinhosamente chamado de “Batatinha frita, 1, 2, 3”, o game exige que os participantes fiquem parados quando a boneca está olhando para eles. Quem se mexer, está eliminado e passa dessa para uma melhor.

6. Seis pernas

O jogo que aparece no quarto episódio da segunda temporada coloca equipes de jogadores com as pernas amarradas. O grupo de cinco competidores deve sincronizar seus movimentos e completar um circuito num tempo jogando outros cinco games, que começam com o já mencionado Ddakji, mas inclui outras práticas.

7. Biseokchigi (Jogo da Pedra)

O segundo desafio da rodada de Seis Pernas após o já conhecido Ddakji, o jogo da pedra Biseokchigi é bem simples e direto: o competidor deve derrubar uma rocha em pé usando outra pedra, de uma distância de aproximadamente quatro a cinco metros. A principal regra da brincadeira é que o competidor não pode atravessar uma linha que demarca a distância do arremesso.

8.Gonggi

Também conhecido como Sete Pedras, Gonggi exige que o jogador lance as peças para cima e as pegue com a mão. Parece simples, mas como a própria série mostra, a execução pode ser bem complicada. A brincadeira rende diversos momentos de tensão durante o episódio quatro da segunda temporada.

9. Pião

Um clássico das brincadeiras infantis, a prática basicamente exige que o jogador gire um pião após circulá-lo com uma corda. Na série, a brincadeira rende problemas principalmente na hora de o competidor preparar o brinquedo para o arremesso, gerando bastante tensão durante o circuito.

10. Jegi

O último jogo desta fase, Jegi exige que o jogador deixe o brinquedo no ar fazendo cinco “embaixadinhas”. O aparato utilizado tem formato de disco, é pequeno e conta com enfeites, parecendo um pompom.

Enquanto todos os jogos dessa fase são bem simples, a série faz essa fase de Round 6 ser uma das mais tensas. Afinal, todas as brincadeiras contam com regras que devem ser seguidas pelos competidores, com a morte sendo a penalidade para quem não terminar tudo dentro do tempo.

11. Socializar

Nos episódios cinco e seis, o jogo que aparece em Round 6 é chamado de Socializar, que é bastante parecido com a clássica “dança das cadeiras”. Quando uma música para de tocar em um carrossel gigante, os jogadores precisam entrar em quartos seguros para sobreviver.

No entanto, as coisas ficam ainda mais complicadas. Além de os jogadores começarem cada round girando, um número exato de pessoas que são aceitas nos locais seguros é anunciado. Com isso, os participantes precisam montar grupos com um número exato de pessoas em apenas 30 segundos e correr para um quarto para sobreviver.

12. O jogo especial

Por fim, a temporada também conta com um “jogo especial”, em seus últimos episódios, que mexe com a mente dos jogadores: após múltiplas votações que dividiram os participantes, as tensões ficam tão grandes que o horário de dormir se torna palco de um possível massacre.

Durante toda a temporada, os organizadores semeiam a discórdia entre os participantes, e o “jogo especial” é o momento em que tudo é realmente extravasado. Quando as luzes se apagam, os participantes começam a se atacar, o que abre portas para que Gi-hun e seus aliados realizem um plano para tentar acabar com os jogos.

A segunda temporada de Round 6 está disponível na Netflix. Você está assistindo? Comente nas redes sociais do Minha Série! Estamos no Threads, Instagram, TikTok e até mesmo no WhatsApp. Venha acompanhar filmes e séries com a gente!