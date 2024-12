Conheça os procedimentos estéticos favoritos das estrelas – você já tentou algum?

Famosos são sempre referência quando o assunto é beleza. Afinal, quem nunca sonhou em ficar com a pele perfeita, o corpo tonificado e os cabelos deslumbrantes, igual aos das celebridades? De tratamentos para rejuvenescimento a procedimentos estéticos para dar aquele up no visual, as estrelas não hesitam em investir em cuidados estéticos para estarem sempre deslumbrantes.

E se você também está em busca de dicas de beleza, que tal conferir quais são os procedimentos estéticos favoritos dos famosos?

Toxina Botulínica – de R$ 1.600 a R$ 2.100

Ameniza ou previne rugas de expressão e é recomendado para maiores de 25 anos, contraindicado para gestantes e pessoas com doenças neuromusculares.

Bioestimulador de colágeno – de R$ 2.900 a R$ 7.200 por sessão

Substâncias que estimulam a produção de colágeno, melhorando o aspecto da pele e o contorno, além disso, tratar melasma, flacidez facial e cicatrizes de acne. No entanto, é contraindicado para gestantes, doenças autoimunes ativas ou uso de imunossupressores.

Morpheus – R$ 8 mil por sessão

Indicado para rejuvenescimento, melhora da qualidade da pele, rugas e flacidez. Importante, porém, evitar em pacientes bronzeados, com marcapasso, próteses metálicas, gestantes ou com doenças autoimunes ativas.

Fios – R$ 25 mil por sessão

Melhora flacidez, bigode chinês e contorno facial de forma rápida e natural. Importante que a pele esteja íntegra e sem lesões. No entanto, é contraindicado para pacientes com doenças autoimunes, psoríase, diabetes descompensada, gestantes ou com hemofilia.

Laser – R$ 4.900 por sessão

Promove rejuvenescimento facial e formação de colágeno. Avaliação individual necessária. Contraindicado para doenças autoimunes, psoríase, diabetes descompensada e gestantes.