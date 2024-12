Cooperativas recebem máquinas, equipamentos e insumos adquiridos com emenda do senador Sérgio Petecão

Aconteceu nesta sexta-feira (13), no Mercado do Conjunto Manoel Julião, em Rio Branco, o ato de entrega de máquinas, equipamentos e insumos para as cooperativas Acreverde, Coopermix, Cooperquixadá e Coopaf, adquiridos com recursos de emenda parlamentar destinados pelo senador Sérgio Petecão no valor de R$ 440 mil. Cada cooperativa foi beneficiada com R$ 110 mil, recursos voltados ao fortalecimento da agricultura familiar e do cooperativismo no estado.

A iniciativa busca ampliar a capacidade produtiva das cooperativas e atender às demandas estruturais dos pequenos produtores, promovendo o desenvolvimento econômico local e beneficiando diretamente as famílias que trabalham com a agricultura familiar.

Na ocasião, o senador Sérgio Petecão reforçou seu compromisso com o fortalecimento da agricultura familiar no Acre e com os pequenos produtores, destacando a importância e os benefícios que as máquinas e os equipamentos entregues para as cooperativas e associações farão para o setor.

“Eu nunca tive o prazer de entregar tantas máquinas como estou vendo agora. Isso é muito gratificante para mim, porque sempre digo que o meu mandato é voltado para ajudar as pessoas mais necessitadas. Aqui estamos falando da agricultura familiar, das pessoas que colocam o alimento na nossa mesa. Por isso, fico muito feliz em participar deste momento, ao lado das cooperativas e associações, entregando esses equipamentos. Saio daqui com o coração cheio de alegria e o sentimento de dever cumprido”, afirmou.

O presidente da OCB no Acre, Valdemiro Rocha, enfatizou a relevância das parcerias com os mandatos para garantir os recursos e instrumentos necessários ao setor cooperativista.

“A OCB e o Sescoop atuam na organização e formação dos agricultores familiares em cooperativas, além de oferecer suporte a algumas associações e grupos informais. Mais importante do que isso é garantir que o agricultor familiar tenha os meios e os instrumentos necessários para exercer sua atividade. E é nesse contexto que entra a parceria com os mandatos. O senador Petecão tem sido um grande aliado, ajudando a direcionar recursos, como o orçamento da Conab no Acre, que ultrapassou 15 milhões, além de emendas voltadas à compra da produção pelo PAA”, afirmou.

A presidente da Cooperativa dos Produtores Extrativistas de Agricultura Familiar Nova Baixa Verde (Acreverde), Fátima Maciel, destacou a importância do apoio recebido para fortalecer a agricultura familiar no estado.

“A entrega desses insumos garante a produção, e garantir a produção também significa garantir a venda. O senador Sérgio Petecão, além de destinar emendas para a compra de equipamentos, também direcionou recursos para a Conab, garantindo a comercialização desses produtos. É um trabalho de mão dupla, muito bem planejado, onde o produtor não só produz, mas já tem a venda assegurada”, disse. “Agradecemos todos os que estiveram empenhados. A equipe da OCB que nos ajuda, que nos dá todo o suporte”, disse.

Elza Rodrigues, presidente da Coopermix, compartilhou sua felicidade ao ver um sonho de sua cooperativa realizado, destacando a importância dos materiais recebidos para a melhoria da produção no campo. “Hoje é um dia muito especial, onde estamos realizando um sonho de dois anos atrás. Esses materiais são de grande importância para a nossa produção diária no campo. Vamos produzir com mais qualidade. Todos nós agradecemos ao senador Sérgio Petecão por ser o pivô na realização desse sonho, e também a toda a equipe do Sistema OCB”.

Entre os equipamentos entregues estavam motosserras, motobombas, roçadeiras, motocultivadores, pulverizadores, além de sementes, caixas d’água, fertilizantes, adubos e diversos outros insumos essenciais para a agricultura familiar.

O presidente da Associação de Produtores Rurais do Polo Geraldo Fleming, Jonizete Mendes, enfatizou que os insumos entregues irão impulsionar a agricultura familiar no estado e beneficiar diretamente as 20 famílias da associação. “A entrega desses insumos irá alavancar a agricultura familiar no nosso Estado. Todos os insumos entregues serão divididos para 20 famílias da nossa Associação, ampliando a nossa produção. Assim, poderemos atender melhor aos programas como o PAA”, afirmou.

Antonino Torres, presidente da Associação de Moradores e Produtores Rurais da Estrada do Quixadá, expressou sua alegria e gratidão pela entrega dos insumos. “Para nós é um motivo de alegria e um verdadeiro presente para nossa Associação. Agradecemos ao senador, a OCB e a todos os parceiros que viabilizaram esse momento”.

Também estiveram presentes no evento, o Superintendente do MDA no Acre, Cesário Braga, o vereador eleito de Rio Branco pelo Partido dos Trabalhadores, André Kamai, o coordenador da Unisol Acre, Carlos Omar e o representante do Incra, Moisés Medeiros.