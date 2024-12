Copa do Mundo 2030 e 2034: Fifa anuncia sedes dos Mundiais

A Fifa anunciou, nesta quarta-feira, as sedes das edições de 2030 e 2034 da Copa do Mundo. Espanha, Marrocos e Portugal receberão a edição de 2030. Três jogos serão disputados na América do Sul (Uruguai, Argentina e Paraguai, uma partida em cada país) como parte do que a Fifa chama de Celebração do Centenário, pelos cem anos do primeiro Mundial. Única candidata em 2034, a Arábia Saudita recebe a primeira edição do “novo século” da Copa.