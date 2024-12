Corpo de homem é encontrado em área de mata ao lado do Mercado da Estação, em Rio Branco

O corpo de um dependente químico, identificado apenas como Mauro, foi encontrado em uma área de mata na tarde desta terça-feira (10), ao lado do Mercado Municipal Francisco Assis Marinheiro, conhecido popularmente como Mercado da Estação, no bairro Estação Experimental, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Mauro havia sido internado na última segunda-feira no pronto-socorro de Rio Branco, onde foi diagnosticado com tuberculose, mas fugiu do hospital. Nesta terça-feira à tarde, ele estava usando drogas com outros dependentes químicos na área de mata quando, de forma repentina, passou mal.

Seus companheiros o levaram até uma área de grama ao lado do mercado, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. Uma ambulância de suporte avançado foi enviada ao local, mas, quando os paramédicos chegaram, Mauro já estava sem vida.

A área foi isolada por policiais militares do 1º Batalhão para os trabalhos da perícia criminal. Inicialmente, os peritos não encontraram marcas de violência no corpo da vítima.

Após a conclusão da perícia, o corpo de Mauro foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames cadavéricos. A Polícia Militar registrou um boletim de ocorrência, e o caso será investigado pela Polícia Civil.

Veja o vídeo: