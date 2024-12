Corpo de menino que desapareceu após sair para andar de bicicleta é encontrado; vizinho é preso

Segundo apurado pelo g1, na segunda-feira (16), a polícia teve acesso a imagens de câmeras de segurança que mostram Mateus, no dia em que desapareceu, junto com um homem na região onde o corpo foi encontrado. O menino havia saído de casa, na Rua André Perini, no bairro Vila Glória, para andar de bicicleta e não retornou.