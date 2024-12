Criança de 4 anos é resgatada após cair em piscina em Rio Branco

Uma criança de 4 anos foi resgatada na tarde deste sábado (21), após cair em uma piscina localizada na estrada do Mutum, km 2, em Rio Branco, no Acre. O incidente ocorreu enquanto o menino brincava no local e, ao tentar pegar um chapéu que estava na água, acabou caindo.

Segundo informações, um médico da família, que estava presente na residência, iniciou os primeiros procedimentos de reanimação até a chegada da equipe de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). De acordo com o médico, o menino apresentava sinais vitais estáveis no momento em que foi entregue aos socorristas.

A criança foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco, onde passou por avaliação médica para garantir que não houvesse complicações decorrentes do acidente.

Veja o vídeo: