Cruz Azul e Furacão do Norte estão classificados para a semifinal

Cruz Azul e Furacão do Norte estão classificados para semifinal do Campeonato Estadual Sub-13. Nos duelos das quartas nesta terça, 3, no Florestão, o Cruz Azul derrotou o Acre Esporte por 3 a 0 e o Furacão do Norte venceu o Grêmio Xapuriense por 2 a 0.

“Tivemos um jogo muito difícil e a força do conjunto foi determinante para conquistarmos a classificação”, afirmou o técnico do Furacão do Norte, professor Bruno Melo.

Semifinais na segunda

O departamento técnico da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC) confirmou para segunda, 9, a partir das 15 horas, no Florestão as semifinais. O Santa Cruz vai enfrentar o Bangu e o Cruz Azul joga contra o Furacão do Norte.