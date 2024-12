Daniel Silveira: ex-deputado não pode usar redes sociais e ter contato com Bolsonaro; veja restrições

Ao estabelecer medidas cautelares, Moraes afirmou que são necessários requisitos além dos tradicionais, devido ao ex-parlamentar “ter praticado os gravíssimos crimes contra o Estado Democrático de Direito e as Instituições Republicanas”.

As medidas são:

Em sua decisão, o ministro ressaltou que o ex-parlamentar teve bom comportamento na prisão, “sem cometimento de qualquer falta disciplinar”, e também demonstrou um “bom desempenho” no trabalho realizado no regime semiaberto.

Silveira está preso desde o dia 2 de fevereiro de 2023, um dia após o término do seu mandato de deputado federal. Em 2022, ele foi condenado a oito anos e nove meses de prisão, por ameaças e incitação à violência contra ministros da Corte. A pena do ex-parlamentar chegou a ser perdoada pelo então presidente Jair Bolsonaro, mas a medida foi anulada no ano passado pelo STF.