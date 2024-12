De férias no Japão, Gabigol posta foto com a camisa do Flamengo; veja

Sem anunciar o próximo passo de sua carreira, o atacante Gabigol parece ainda não ter esquecido “o seu ex”. O jogador de 28 anos, que tem vínculo com o Flamengo até 31 de dezembro de 2024, mas não vai renovar, postou uma foto nas redes sociais, nesta quinta-feira, com a camisa do time rubro-negro, durante as suas férias no Japão.