“Defensor da paz”: Lula lamenta morte de Jimmy Carter

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez publicação nas redes sociais, neste domingo (29/12), em que lamenta a morte do ex-presidente norte-americano Jimmy Carter. O chefe do Executivo lembrou do legado do ex-presidente, a quem chamou de “amante da democracia e defensor da paz”.

Lula ressaltou o trabalho de Carter, no fim da década de 1970, ao pressionar a ditadura no Brasil pela libertação de presos políticos. “Depois, como ex-presidente, continuou militando pela promoção dos direitos humanos, pela paz e pela erradicação de doenças na África e na América Latina”, completou.

“Carter conseguiu a façanha de ter um trabalho como ex-presidente, ao longo de décadas, tão ou mais importante que o seu mandato na Casa Branca”, afirmou.

O petista ainda afirmou que Carter será lembrado “para sempre como um nome que defendeu que a paz é a mais importante condição para o desenvolvimento”.

Jimmy Carter morreu, neste domingo (29/12), aos 100 anos. A informação foi confirmada pelo filho ao jornal americano The Washington Post.

Carter governou o país entre 1977 e 1981, em um período turbulento de crise econômica e energética, além de conflitos diplomáticos. Porém, consolidou o nome na história pelo compromisso com a paz, os direitos humanos e as ações humanitárias ao redor do mundo.

Presidente do STF lamenta morte de Carter

Outro chefe de Poder que lamentou a morte do ex-presidente foi o ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele afirmou que Carter foi uma pessoa que honrou a vida pública, com integridade e compromissos com a democracia e com os direitos humanos.

“A Fundação que leva o seu nome foi observadora das eleições brasileiras, em participação importante. Sua memória merece ser reverenciada como alguém que deu contribuição valiosa à causa da humanidade”, disse.