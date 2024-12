A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (Comdec) realizou reunião na segunda-feira (16), para apresentar o novo Plano de Contingência para a provável alagação do Rio Acre de 2025.

O coronel Cláudio Falcão, titular da pasta, diz que o plano serve para apresentar a função de cada secretaria e órgão municipal nas ações de enfrentamento à enchentes e auxílio às suas vítimas.

“Mais do que nunca, nós já estamos pensando, já estamos agindo, inclusive apresentamos ao prefeito e a todos os secretários de gestores o nosso Plano de Contingência, o plano operacional, onde envolve todos os componentes e secretarias da prefeitura, juntamente com outros parceiros que também são do Estado, de maneira que a gente possa agir. Nós temos feito esse trabalho já durante quatro anos, toda gestão do prefeito, que pegou quatro enchentes significativas, as duas maiores com exceção de 2015. Então nós estamos trabalhando assiduamente. Já temos a experiência necessária, sabemos onde trabalhar, como fazer e é isso que a gente faz agora, dentro do Plano de Contingência apresentado e que será homologado pelo prefeito para que a gente possa apresentar a toda a sociedade”, explica o coordenador.

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, também esteve presente e falou sobre o retrospecto dos últimos anos, enfrentando fortes secas e enchentes, assim como destacou o trabalho feito pelas equipes nos últimos anos, e reforça o compromisso para potenciais problemas futuros.

“A nossa equipe está preparada, o coronel Falcão, junto com a sua equipe, já preparou o Plano de Contingência. Estamos a todo vapor, preparados para enfrentar. Tomara Deus que não venha mais uma enchente, não vindo é bom para a população e é bom para a prefeitura também, e para os bombeiros, o governo do estado e todo mundo, mas se vier a gente está preparado, o mais importante é isso”, disse.