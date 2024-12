Demissão na Record: emissora toma atitude e decide futuro de Ana Hickmann

Na última quinta-feira (12), a emissora Record confirmou a renovação do contrato com a apresentadora Ana Hickmann até 2027. Uma das personalidades mais reconhecidas do canal, a apresentadora permanecerá na emissora pelos próximos anos, consolidando sua posição de destaque na TV aberta brasileira.

Para celebrar o novo contrato, a Record designou Ana para apresentar um especial no final do ano. Ela será a anfitriã de um evento especial com o renomado tenor Andrea Bocelli, marcado para 30 de dezembro, às 22h30. Este especial contará com uma rica apresentação musical envolvendo uma orquestra, coral e artistas convidados, prometendo ser um dos grandes eventos do fim de ano da emissora.

Ana Hickmann está na Record desde 2004. Tudo começou com um convite do jornalista Paulo Henrique Amorim para apresentar um segmento no programa Tudo a Ver. A partir do bom desempenho, Ana virou repórter do Domingo Espetacular no mesmo ano. Em 2005, ela entrou para a apresentação da primeira formação do Hoje em Dia, ao lado de Britto Júnior e Edu Guedes, agora seu noivo.