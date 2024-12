Deputada Michelle Melo é a única deputada a votar contra orçamento de R$ 12,1 bilhões para 2025

A deputada Michelle Melo (PDT) reafirmou sua postura firme e independente ao ser a única parlamentar a votar contra a Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2025, aprovada nesta quinta-feira (12) na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). Com orçamento previsto de R$ 12,1 bilhões, o projeto foi criticado pela deputada por priorizar a concentração de poder em detrimento de políticas públicas efetivas para a população, assim como o enfrentamento da violência contra a mulher, que teve p orçamento bastante reduzido na Lei.

“Fui a única a votar contra o orçamento do Estado para 2025, um montante que só fortalece o poder e não favorece políticas públicas que realmente cuidem do nosso povo. Não é não, não aceito! Que fique registrado”, declarou Michelle Melo em plenário.

A parlamentar destacou que o orçamento deveria priorizar investimentos em saúde, educação, segurança pública e enfrentamento à violência contra a mulher áreas que enfrentam sérios desafios no Acre.

Segundo Michelle, os recursos deveriam ser usados para atender as necessidades reais da população mais vulnerável, mas o texto aprovado não reflete esse compromisso.

Com sua posição e apresentação de emendas ao orçamento que foram rejeitadas, Michelle Melo reforça seu compromisso em fiscalizar o governo e lutar por políticas que promovam justiça social e igualdade. “Minha responsabilidade é com o povo, e não com os interesses que mantêm desigualdades e descaso com quem mais precisa. Meu voto é um recado claro: o Acre precisa de mais ações e menos concentração de poder”, finalizou.