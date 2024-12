Deracre providencia máquina para retirar caminhão que caiu dentro do Rio Acre; veja nota

O Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre) se manifestou publicamente sobre a queda de um caminhão boiadeiro dentro do Rio Acre, em Xapuri, na manhã deste sábado (21).

SAIBA MAIS: Caminhão boiadeiro cai dentro do Rio Acre após entrar em balsa; veja o vídeo do momento

O veículo de grande porte caiu nas águas após ter embarcado na balsa que faz a travessia para o bairro da Sibéria.

“O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), informa que tomou ciência do acidente ocorrido na balsa em Xapuri, onde um caminhão boiadeiro, sem carga, caiu no Rio Acre ao tentar embarcar na travessia para o bairro Sibéria”, destacou.

O Deracre informou também que não houve feridos.

“Felizmente, não houve feridos, e a vítima envolvida está bem. A embarcação foi inspecionada e não apresenta problemas estruturais ou operacionais. Para agilizar a remoção do veículo e minimizar os impactos na travessia, o Deracre providenciou uma máquina para auxiliar nos trabalhos no local”, finalizou.