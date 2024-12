Descarrilamento de trem afeta linhas da CPTM e provoca manhã de caos

Um descarrilamento de trem de carga na estação Brás ocorrido na madrugada desta quarta-feira (18/12) atingiu a circulação de trens urbanos das linhas 11-Coral e 12-Safira, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), e provoca uma manhã de caos em São Paulo. O cenário é de composições e plataformas lotadas, além de longas filas e espera. O Expresso Aeroporto também ficou suspenso durante a atuação das equipes.

Às 7h, após a publicação desta reportagem, a CPTM afirmou que a circulação na Linha 12-Safira está em processo de normalização. Na Linha 11-Coral, os trens circulam em via única e maiores intervalos entre as estações Tatuapé e Brás. O Expresso Aeroporto voltou a circular a partir das 7h.

Em nota, a companhia informou que, por volta das 2h10 da manhã desta quarta, um trem de carga da MRS Logística descarrilou na via 3, próximo à Estação Brás, atingindo também as vias 1 e 2.

A circulação de trens das Linhas 11-Coral e 12-Safira, na zona leste da cidade, iniciou com interdição no trecho entre as estações Tatuapé, Brás e Luz.

Por meio das redes sociais, o Metrô afirmou que abriu mais cedo a transferência gratuita com a CPTM nas estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera “para poder atender os passageiros que usam o Metrô como alternativa após a ocorrência na Linha 11-Coral da CPTM”.

Um internauta registrou na rede social X (antigo Twitter) que um trem da linha 11-Coral saindo do Brás sentido Calmon Viana ficou parado por 25 minutos. “Não temos um dia de paz! Agora tem que descer na estação Tatuapé, que está lotada”, escreveu. Outras publicações também reclamam da demora entre a estação Tatuapé e Brás.

A CPTM solicitou 57 ônibus do Sistema Paese e a liberação das integrações com o Metrô nas estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera para atender aos passageiros do trecho. Técnicos da companhia atuam junto com a MRS Logística para a retirada dos vagões de cargas das vias, para avaliar se houve danos causados.

No momento, não há previsão de normalização nem registro de feridos. As causas do acidente serão investigadas pela CPTM e MRS.