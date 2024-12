Dia D: Prefeitura de Rio Branco e Governo se unem para intensificar combate ao mosquito da Dengue

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), buscando conscientizar à população acerca dos perigos envolvendo o mosquito Aedes aegypti aderiu, neste sábado (14), a mobilização nacional contra o vetor das doenças como Dengue, Chikungunya e Zika Vírus.

O Dia D, idealizado pelo Ministério da Saúde e apoiado por estados e municípios, vem para somar às ações educativas, visitas domiciliares e mutirões de limpeza a fim de diminuir o índice de infestação na capital.

Segundo a diretora de Vigilância em Saúde da Semsa, Socorro Martins, o mês de dezembro marca o início do período de sazonalidade das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes, por isso, a necessidade de estar em alerta.

“A infestação está alta, então esse é um momento que precisamos da ajuda de toda população. Estamos colocando nossos agentes na rua, intensificando as visitas, utilizando as máquinas da SMCCI com a retirada de entulhos. Essa é uma ação que a prefeitura está colocando à disposição da população, mas que ela também nos ajude fazendo sua parte, tirando todos os entulhos do seu quintal, como uma tampinha ou qualquer objeto que acumule gotinhas de água, porque isso já é uma piscina para o mosquito.”

O secretário municipal de Cuidados com a Cidade (SMCCI), Joabe Lira, destacou ainda a importância da limpeza nesse processo de eliminar os focos do mosquito.

“É um trabalho árduo que fazemos com dedicação. Nossa equipe é muito esforçada. Por isso, tem dado bons resultados. O prefeito tem dado prioridade nessa ação de limpeza e saúde. Diante disso, temos visto os resultados e como Rio Branco tem sido referência em combate a dengue.”

Para Pedro Pascoal, secretário de Estado da Saúde (Sesacre), a aproximação entre Estado e Município é de suma importância, haja vista que a capital está entre os nove municípios que estão em zona de alerta.

“O trabalho de forma integral mostra que podemos entregar muito mais do que agir de forma individual e aqui estamos também com acesso ao Ministério da Saúde para conseguirmos recurso financeiro a fim de custear essas ações e dar mais condições de trabalho para os nossos profissionais”.

Veja as fotos: