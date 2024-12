Dibu faz milagre, mas Aston Villa perde no fim para o Nottingham

Dibu faz milagre; Aston marca

O segundo tempo seguiu com os times buscando chutes. Aos 15, o grande lance do jogo. Após escanteio da esquerda, Dominguez, na pequena área, apareceu livre para cabecear. Mas Dibu Martínez fez uma defesa inacreditável, salvando na linha. A dificuldade foi tão extrema que é difícil até de explicar. O lance acordou o Aston Villa, que, aos 18 minutos, chegou ao gol com Durán, numa cabeçada certeira após receber passe de McGinn. O Nottingham não queria perder em casa e bem que tentou ao menos o empate. Mas Dibu era um paredão. Fez grande defesa em chute de Neco Williams e em cabeçada de Gibbs-White. Aos 32, Elanga entrou para tentar mudar o panorama de uma derrota iminente do time da casa.

A virada do Nottingham

Aos 38, Woods chegou a fazer o que seria o gol de empate do time da casa, mas o VAR anulou por impedimento de Elanga, que deu a assistência. Mas aos 41 não teve jeito. Gibbs-White cobrou escanteio que a defesa rechaçou. Mas a bola voltou até ele, que cruzou para Milenkovic aparecer para concluir a gol: 1 a 1 no placar. Contudo, o Nottingham estava ligado. Assim, foi todo ataque nos minutos finais. E, aos 47, com o time fazendo marcação cerrada, Anderson roubou a bola na entrada da área e cruzou para Elanga concluir. Era a virada. E o 4º lugar provisório para o Forest na tabela.

Jogos da 16ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado (14/12)

Arsenal 0x0 Everton

Wolverhampton 1×2 Ipswich

Neswcastle 4×0 Leicester

Liverpool 2×2 Fulham

Nottingham Forest 2×1 Aston Villa

Domingo (15/12)

Brighton x Crystal Palace – 11h

Manchester City x Manchester United – 13h30

Southampton x Tottenham – 16h

Chelsea x Brentford – 16h

Segunda-feira (16/12)

Bournemouth x West Ham