Diretoria do Rio Branco fecha com Carrapeta e muda data da apresentação

Depois de anunciar o meia peruano Montoya e o atacante Cassiano, o presidente do Rio Branco, Valdemar Neto, confirmou um acordo com o atacante Carrapeta. O extremo chegou ao José de Melo em 2024 como grande contratação, mas passou boa parte da temporada no departamento médico.

“O Carrapeta vai voltar para o Rio Branco em 2025. Precisamos de um atacante veloz e ele é uma boa opção”, comentou Valdemar Neto.

Para atender um pedido do técnico Daniel Pereira, Valdemar Neto alterou a data do início dos treinamentos visando a disputa do Campeonato Estadual.

“Tínhamos programado o início da preparação para 2 de janeiro, mas vamos começar os trabalhos no dia deste mês. Estamos trabalhando para podermos ter toda a estrutura para poder lutar pelo título”, afirmou o presidente.