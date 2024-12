O lateral Jojo, o volante Ker, o meia Mamude e o atacante Chico são mais quatro contratações do São Francisco para a disputa do Campeonato Estadual de 2025.

Os jogadores participaram do treinamento desta quinta, 26, no Carlos Simão, sob o comando do auxiliar técnico Wemerson Rambinho.

Dois amistosos

O técnico Geovani Silva pretende realizar dois amistosos antes da estreia no Estadual. O primeiro compromiss