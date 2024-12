Discussão durante bebedeira termina com homem esfaqueado em Rio Branco

Tony Soares de Andrade, 44 anos, foi ferido com um golpe de faca no braço na madrugada desta sexta-feira (6), na rua Joaquim Macedo, no bairro das Placas, na parte alta da cidade de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Tony estava na companhia de amigos consumindo bebidas alcoólicas e usando entorpecentes. Quando a bebida e a droga acabaram, os amigos queriam que ele empenhasse a bicicleta, mas Tony se recusou. Insatisfeito, um dos “amigos” resolveu desferir um golpe de faca no braço esquerdo de Tony, que conseguiu fugir do local com a bicicleta.

Com medo de morrer, Tony correu e pediu ajuda a populares, que acionaram a polícia e uma ambulância. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte avançado para prestar os primeiros atendimentos. Os socorristas constataram que Tony teve uma perfuração no braço e um ferimento superficial na mão esquerda. Após estabilizar o quadro clínico da vítima, ele foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, com estado de saúde estável.

Policiais militares do 3° Batalhão colheram informações para tentar localizar o acusado de esfaquear a vítima, mas ele não foi encontrado até o momento.

Agentes da Polícia Civil, integrantes da Equipe de Pronto Emprego (EPE), também colheram informações iniciais, e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).