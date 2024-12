Disney encerrará operações de canais da TV paga em 2025

Nesta segunda-feira, dia 2 de dezembro, a The Walt Disney Company começou a comunicar aos operadores de TV por assinatura sobre o encerramento do sinal de seus canais lineares no Brasil – permanecerá no ar somente a ESPN, marca esportiva do grupo.

Procurada por este noticiário, a Disney se pronunciou, por meio de seu time de comunicação, a respeito da novidade: “Em resposta às transformações no cenário local de mídia e entretenimento, e para garantir que continuemos a evoluir e atender às necessidades de nossos consumidores com agilidade e inovação, decidimos descontinuar a operação de alguns canais lineares no Brasil a partir de 28 de fevereiro de 2025. Essa decisão inclui o encerramento dos canais Star Channel, Cinecanal, FX, National Geographic, Disney Channel e Baby TV, sem impactar nossos canais esportivos”.

Em 2022, o grupo de mídia já tinha iniciado movimentações nesse sentido. No início daquele ano, as marcas Nat Geo Wild, Nat Geo Kids, Disney XD, FXM e Star Life foram descontinuadas em toda a América Latina. No Brasil, também foram encerrados os canais Disney Junior e Star Life – que passou a se chamar Cinecanal no final de março de 2022. Parte da programação exibida nesses canais foi então inserida em outras propostas lineares oferecidas pela companhia.

Na época, a justificativa foi parecida, e a Disney afirmou que tais mudanças seguiam o objetivo “de se adaptar à convergência dos negócios, responder de forma ágil às mudanças do mercado e melhor nos posicionar para o futuro”.

A partir de fevereiro de 2025, portanto, todo o conteúdo dos canais ficará concentrado no Disney+, plataforma de streaming da empresa que foi relançada com conteúdo e esportes ao vivo, integrando o portfólio de conteúdos de sua primeira versão ao catálogo do extinto Star+, em junho deste ano.

É do interesse do grupo manter o sinal da ESPN na TV paga. Com direitos de transmissão de campeonatos esportivos relevantes – a ESPN é a única emissora que detém os direitos de exibição da Libertadores, Sudamericana e Recopa Sul-Americana no Brasil – o canal mantém bons resultados de audiência. Na temporada de 2024 da Libertadores, por exemplo, que chegou ao fim no último sábado, 30 de novembro, a emissora atingiu um público de sete milhões de pessoas antes mesmo do jogo da grande final.