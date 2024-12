Documentário relembra rótulo de ‘maldito’ de Luiz Melodia: ‘Nunca abri mão das minhas opiniões’

Previsto para estrear em janeiro, o documentário Luiz Melodia – No Coração do Brasil quer levar os espectadores a um mergulho na carreira do artista, que morreu em 2017 e foi um dos grandes nomes da música brasileira, por meio de arquivos inéditos e raros.

Em uma cena divulgada com exclusividade ao Estadão, que pode ser vista acima, Luiz Melodia reflete sobre o rótulo de “maldito” que ganhou por, entre outros motivos, não querer limitar sua sonoridade a um único gênero musical. “Começou uma coisa bem confusa, um papo de maldito, mas em momento nenhum eu parei de escrever as coisas que eu sabia ou aquilo que eu queria, nem de falar aquilo que eu queria. Por mais que eles tentassem, nunca abri mão das minhas opiniões”, diz ele no trecho.

Luiz Melodia morreu em 2017, aos 66 anos, em decorrência de um câncer na medula óssea.

Dirigido por Alessandra Dorgan, Luiz Melodia – No Coração do Brasil estreia no dia 16 de janeiro, com distribuição da Embaúba Filmes. O longa teve uma trajetória positiva no circuito de festivais neste ano: foi reconhecido no In-Edit Brasil – Festival Internacional do Documentário Musical como Melhor Filme e foi eleito o Melhor Documentário no Festival Internacional de Cinema de Paraty.