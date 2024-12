Documentário sobre história da 1ª mulher a se tornar pajé no povo Yawanawa é lançado em Rio Branco; VEJA FOTOS

Foi lançado neste último domingo (1) o documentário “Hushahu: Cantando com os Espíritos Ancestrais” – projeto que conta a história da primeira mulher a se tornar pajé no povo Yawanawa. O evento aconteceu Museu dos Povos Acreanos.

O documentário foi produzido pela Sans Filmes, em parceria com a Fundação de Cultura Elias Mansour, a partir de recurso obtido pela Lei Paulo Gustuvo.

Diversas lideranças indígenas e entusiastas da área de produção audiovisual participaram do lançamento, que contou com apresentações culturais e coffe break.

Quem é Hushahu Yawanawa?

Hushahu cresceu no seio do povo Yawanawa, imerso em uma cultura profundamente conectada à floresta e à espiritualidade. Desde sua infância, ela observava de perto os rituais e cantos sagrados de seu povo, além de se encantar pela relação espiritual com a natureza. No entanto, ao longo dos anos, as mulheres foram excluídas da prática espiritual tradicional, com a liderança de pajé sendo reservada apenas aos homens. Isso não impediu Hushahu de seguir seu próprio caminho.

Determinada a mudar essa realidade, Hushahu desafiou as normas culturais e decidiu buscar o conhecimento necessário para se tornar pajé. Sua jornada de transformação começou com o ritual de isolamento espiritual, uma prática fundamental no povo Yawanawa, que envolve meses de reclusão, jejum e uso de plantas sagradas. Durante esse processo, Hushahu adquiriu a sabedoria necessária para liderar sua comunidade e se conectar profundamente com os espíritos da floresta.

Ao se tornar pajé, Hushahu não só conquistou um espaço de liderança espiritual, mas também inspirou outras mulheres em sua comunidade a perseguirem seus próprios sonhos e quebrarem barreiras culturais. Sua trajetória se tornou um símbolo de resistência, empoderamento feminino e da força espiritual do povo Yawanawa.

Hoje, Hushahu é uma líder espiritual e uma importante defensora da cultura Yawanawa. Além de sua atuação em sua aldeia, ela compartilha seus conhecimentos e defende a preservação da Amazônia em eventos internacionais, ressaltando a importância da conexão espiritual com a natureza e o respeito pelo meio ambiente. A luta pelo território indígena e contra o desmatamento é uma de suas bandeiras, pois, para os Yawanawa, proteger a terra é garantir a sobrevivência de sua cultura.]

VEJA AS FOTOS DA CERIMÔNIA: