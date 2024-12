Dólar recorde assusta governo. Nem leilões do BC seguram alta. Entenda

“Patamar natural”

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirmou nesta quarta que a cotação do dólar deve recuar com a possível aprovação do pacote fiscal do governo federal.

“Eu acredito que, com a aprovação do conjunto de medidas do governo para redução de despesa e cumprimento do arcabouço fiscal, medidas imediatas de curto e médio prazo, isso (preço do dólar) tende a voltar ao patamar natural”, avaliou.

O economista Bruno Fleury atribui a alta do dólar, principalmente, ao “descrédito” do mercado em relação ao pacote de redução de gastos que o governo enviou ao congresso.

“A montanha pariu um rato. Havia muita expectativa e no fim vimos que a economia será pouca em relação ao tamanho do déficit. Os gastos do governo geram inflação. Por isso, o Banco Central teve de aumentar a Selic em 1 ponto percentual”, avalia o especialista ao Metrópoles. A taxa Selic fecha o ano com 12,25% ao ano e previsão de elevação no início de 2025.

Ação coordenada

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad afirmou não descartar um possível ataque especulativo em relação ao dólar. A atuação estaria se aproveitando das incertezas sobre a aprovação das medidas fiscais e também do ambiente externo.

“Pode estar havendo (ataques especulativos no dólar). Não estou querendo aqui fazer juízo sobre isso, porque a Fazenda trabalha com os fundamentos. E esses movimentos mais especulativos são coibidos com a intervenção do Tesouro e Banco Central. Então, funciona assim”, acrescentou ao falar à imprensa nesta quarta.

O Banco Central (BC) anunciou para esta quinta-feira (18/12) a realização de um leilão de US$ 3 bilhões. Da última quinta-feira (12/12) até a última terça-feira (17/12), o BC injetou no mercado US$ 12,8 bilhões. As ações, no entanto, foram insuficientes para barrar a alta.

Fleury considera que a crise de descrédito em relação aos resultados de corte de gastos do governo supera o impacto das ações do BC. “A desconfiança é tal que o Banco Central pode continuar despejando dólar que não vai mudar o humor do mercado. Quem sabe, depois que os pacotes forem aprovados no Congresso, o mercado se acalme um pouco. Mas a perspectiva não é boa”, finaliza.