Duas pessoas morrem após comerem bolo no RS; suspeita é de envenenamento

A Polícia Civil investiga o caso de duas pessoas que morreram após comerem um bolo em Torres, no Rio Grande do Sul, na manhã desta terça-feira (24).

Os investigadores trabalham com a hipótese de que o alimento estava envenenado. Uma intoxicação alimentar também não está descartada.

As vítimas foram localizadas em um apartamento na cidade de Torres, no Norte gaúcho. A polícia realizou diligências e perícias no imóvel, onde o bolo foi consumido, e em uma casa em Arroio do Sal, onde o alimento foi feito.

Os corpos das vítimas foram levados ao Departamento Médico-Legal (DML) para perícia.

Os agentes da Polícia Civil de Torres realizam diligências já nesta manhã para esclarecer os fatos o mais rápido possível.