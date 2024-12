Dupla vestida de Papai Noel invade e rouba loja de eletrônicos; veja

Uma dupla de criminosos, vestida de Papai Noel, invadiu uma loja de eletrônicos no Centro de Cláudio, em Minas Gerais, e furtou 32 aparelhos celulares, uma caixa de som e um videogame. O crime ocorreu na madrugada do último domingo (1º) e está sendo investigado pela Polícia Civil. Até esta quinta-feira (5), nenhum suspeito havia sido preso.

Câmeras de segurança registraram o momento em que a dupla chegou ao local por volta das 3h30 da manhã. Inicialmente, eles analisaram a vitrine da loja e saíram. Cerca de 20 minutos depois, os mesmos homens retornaram em um carro e estacionaram em frente ao estabelecimento. Armados com uma barra de ferro, arrombaram a grade de proteção, quebraram o vidro e invadiram a loja.

Dentro do estabelecimento, os ladrões usaram sacos plásticos para armazenar os produtos furtados. Um dos criminosos passou pela estante na entrada e pegou um aparelho eletrônico, mas quase caiu ao escorregar nos estilhaços de vidro. Após completar o furto, a dupla fugiu do local.

A Polícia Militar foi acionada por vizinhos que ouviram barulhos vindos da loja de eletrônicos durante a madrugada. Uma das testemunhas relatou ter visto os criminosos saindo do estabelecimento com os produtos e entrando em um carro preto antes de fugirem.

Gustavo Oliveira de Souza, proprietário da loja, revelou que essa não é a primeira vez que ele enfrenta prejuízos devido a assaltos. Antes mesmo de abrir a loja física, há cerca de três anos, ele já havia sido vítima de um crime semelhante.

“Estava com as mercadorias da loja on-line dentro do carro quando fui abordado. Tive tiros e consegui escapar. Foi um trauma muito grande. Agora, novamente, depois de três anos correndo atrás para estabilizar meu negócio, levaram minha mercadoria embora de novo”, desabafou.

Veja o vídeo: