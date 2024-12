Durante blitz, homem é preso em flagrante transportando moto roubada

Um homem foi preso em flagrante durante uma blitz de fiscalização de trânsito realizada na Rua 2 de Novembro, próximo ao prédio do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (IDAF), no bairro Raimundo Chaar, em Brasiléia, nesta quarta-feira (18). A operação contou com a participação de agentes de fiscalização e apoio da Polícia Militar.

Segundo informações da Polícia Militar, o homem foi abordado enquanto conduzia uma motocicleta modelo Kingo, de cor vermelha e procedência boliviana, que estava sem placa de identificação. Durante a vistoria do chassi do veículo, com o apoio da Polícia Nacional da Bolívia, foi constatado que a moto tinha registro de roubo no país vizinho.

O condutor recebeu voz de prisão no local e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Epitaciolândia. Ele será investigado por suspeita de receptação de veículo roubado.

A região de fronteira entre Brasiléia e Cobija (Bolívia) é conhecida pela circulação de veículos de procedência estrangeira, muitos deles sem documentação regular. Operações de fiscalização têm sido frequentes e, em parceria com as autoridades bolivianas, têm resultado na recuperação de veículos roubados e no combate ao tráfico de automóveis entre os dois países.

A Polícia Civil de Epitaciolândia dará continuidade às investigações para apurar a origem do roubo e verificar um possível envolvimento do condutor com esquemas de receptação na região.