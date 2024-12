E-commerce.BR: edital vai selecionar projeto para potencializar comércio eletrônico no Acre

A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), em parceria com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), lançou nesta segunda-feira, 9, o edital E-commerce.BR, uma ação inovadora destinada a fomentar o comércio eletrônico nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

A iniciativa, que foi anunciada durante a 2ª Reunião Ordinária do Fórum MDIC de Comércio e Serviços, visa não apenas reduzir as desigualdades regionais no acesso ao mercado digital, mas também promover a inclusão digital de micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) do Brasil.

De acordo com dados do Observatório do Comércio Eletrônico Nacional, do MDIC, o comércio eletrônico no Brasil movimentou R$ 196,1 bilhões em 2023, com um crescimento de 4,8% em relação ao ano anterior. Contudo, a concentração das vendas on-line ainda é grande: o Sudeste responde por 73,5% das transações, em contraste com Nordeste (7%), Centro-oeste (3%) e Norte (1,3%). Essa desigualdade reforça a importância do edital E-commerce.BR, que busca integrar essas regiões ao mercado digital. Segundo dados do “Panorama do e-commerce brasileiro”, em 2023, a quantidade total de lojas on-line no Brasil chegou a 1,9 milhão.

“Isso dá a dimensão do desequilíbrio regional que ainda existe no nosso Brasil, daí a importância de atuarmos para estimular o comércio eletrônico nessas regiões”, afirmou o presidente da ABDI, Ricardo Cappelli.

“As regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste têm um grande potencial econômico, mas costumam enfrentar dificuldades com a infraestrutura digital, logística e acesso a tecnologias. Ao investir na digitalização dessas áreas, a ABDI e o MDIC estão ajudando a criar um ambiente mais justo e favorável para que as micro, pequenas e médias empresas locais possam inovar, crescer e ter sucesso”, disse a gerente da Unidade de Transformação Digital da ABDI, Adryelle Pedrosa.

Na primeira fase do processo seletivo serão selecionados 20 projetos, um para cada unidade da federação das regiões contempladas pelo edital. Na segunda etapa, nove projetos serão escolhidos para receber apoio financeiro, no valor de R$ 380 mil. Destes, três projetos terão a oportunidade de prosseguir para a fase de escala por mais um ano, contando com acompanhamento técnico e apoio da ABDI, em parceria com o MDIC, e recebendo recursos no valor de R$ 500 mil.

“Com este projeto, esperamos estimular o desenvolvimento e reduzir a desigualdade que ainda persiste no comércio eletrônico no Brasil”, explicou Cappelli. Com essa iniciativa, a ABDI espera impactar mais de 800 empresas, ampliando a participação das MPMEs no comércio eletrônico nacional e estimulando o desenvolvimento econômico regional.

Para o secretário executivo do MDIC, Márcio Elias Rosa, é necessário que o Brasil busque soluções para promover o comércio eletrônico de forma equitativa. “O projeto de regionalização do e-commerce vai incentivar o fluxo de comércio numa área que é essencial para o futuro, que é o e-commerce. O mundo todo está se encaminhando para isso”, afirmou.

Conectando pequenos negócios ao mundo digital

Os pequenos negócios são fundamentais para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Eles são mais de 95% dos empreendimentos e respondem por 30% do PIB e por mais de 50% dos postos de trabalho existentes no Brasil. Um estudo recente realizado pela ABDI e pelo SEBRAE – Maturidade Digital dos Pequenos Negócios –, que ouviu 6.933 empresas de micro e pequeno porte (MPEs), incluindo microempreendedores individuais (MEIs), em todas as unidades federativas, revelou que cerca de 50% dos pequenos negócios utilizam mídias digitais para vender produtos ou serviços. Entretanto, apenas 29% vendem produtos ou serviços por meio de plataformas digitais ou e-commerce próprio, evidenciando a necessidade de apoio para a transformação digital.

Ainda de acordo com a pesquisa, a utilização de plataformas e e-commerce para vendas varia significativamente entre as regiões do Brasil. No Nordeste, 21% das MPEs entrevistadas afirmaram que utilizam essas ferramentas para comercializar seus produtos e serviços. No Norte, esse número cai para 15%. Já no Centro-Oeste, 16% das MPEs relataram o uso de plataformas digitais para suas vendas.

Esses dados revelam um panorama sobre a digitalização dos pequenos negócios no país, evidenciando a necessidade de maior investimento em tecnologia e capacitação para impulsionar a presença on-line dessas empresas, especialmente nessas regiões onde o uso de e-commerce ainda é limitado.

Estrutura do edital

O edital E-commerce.BR visa identificar e premiar soluções inovadoras que ajudem as MPMEs a superar desafios relacionados à logística, capacitação digital e comunicação online. As propostas deverão ser apresentadas por Redes de Inovação, compostas por, no mínimo, três instituições públicas ou privadas de âmbito estadual ou municipal. As categorias do edital são:

Capacitação e Desenvolvimento de Recursos Humanos: foco em desenvolver habilidades essenciais para o comércio eletrônico, como gestão de inventário e análise financeira. Soluções para Entregas e Distribuição: projetos que otimizem a logística em regiões com infraestrutura limitada. Comunicação e Integração Digital: iniciativas que melhorem a comunicação entre empresas e clientes, aumentando a presença online das MPMEs.

As inscrições para o edital estarão abertas de 9 de dezembro de 2024 até 17 de fevereiro de 2025. As propostas passarão por três etapas de seleção, começando pelo aprimoramento metodológico, seguido pela implementação de projetos-piloto e, finalmente, a escala das melhores soluções.

A ABDI e o MDIC disponibilizarão R$ 4,92 milhões para apoiar as soluções selecionadas, garantindo que as Redes de Inovação tenham acesso a mentorias especializadas e ferramentas metodológicas. Essa ação não só visa a inclusão digital, mas também a geração de emprego e renda nas regiões selecionadas pelo edital.

As empresas e instituições interessadas podem acessar o edital completo no site da ABDI (abdi.com.br/ecommercebr).

Serviço – Edital E-commerce.BR