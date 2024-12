Edu Guedes fala sobre casamento com Ana Hickmann: “Não temos certeza”

“Fomos vendo e sentindo as coisas aos poucos, mas talvez a gente tenha começado a namorar até por pressão [das pessoas comentando]: ‘Vocês estão saindo’”, confessou ele. “Aquilo meio que acelerou o processo de falar para os nossos filhos. Talvez a gente até tivesse, pelo meu jeito e o da Ana, esperado mais”, completou.

De acordo com o chef, os filhos foram os primeiros a saber. Edu é pai de Maria Eduarda, de 15 anos, e Ana tem Alezinho, de 10. “A gente comunicou primeiro os filhos, depois a família e depois oficializamos para as pessoas”, disse ele.