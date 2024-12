Eleitos em Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa serão diplomados nesta segunda-feira

Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus se preparam para um dos momentos mais importantes do processo eleitoral.

Na próxima segunda-feira (16), os prefeitos, vices e vereadores eleitos nesses municípios serão diplomados em uma cerimônia conduzida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC). O evento acontecerá no auditório da Escola Messias Rodrigues, em Sena Madureira, com início previsto para às 9 horas da manhã.

A diplomação marca a conclusão do processo eleitoral e habilita oficialmente os eleitos a assumirem seus cargos. No entanto, devido ao número elevado de diplomados e à capacidade limitada do local, a solenidade será restrita a poucos convidados. Cada vereador eleito em Sena Madureira, por exemplo, poderá levar apenas dois acompanhantes previamente inscritos.

Além dos representantes de Sena Madureira, também serão diplomados os eleitos em Manoel Urbano e os representantes de Santa Rosa do Purus. Todos assumirão oficialmente seus mandatos no dia 1º de janeiro de 2025, para um período de quatro anos.

Por Radar 104