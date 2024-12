Eliezer é detonado por não chamar babá dos filhos pelo nome e rebate

Eliezer usou as redes sociais para rebater as críticas que recebeu por não chamar a babá de seus filhos com Viih Tube – Lua e Ravi, pelo nome. Em uma caixinha de perguntas no Instagram, internautas apontaram descaso e questionaram o motivo do ex-BBB se referir assim à funcionária.

“Não sei por quê as pessoas se encasquetam tanto com isso. Não tem um por quê, simplesmente foi assim que foi acontecendo. Sabíamos que para bebês é mais fácil sílabas repetidas e queríamos que a Lua entendesse com facilidade”, disse ele nos stories.

Eliezer continuou: “Assim como chamo a Viih de mamãe e ela me chama de papai. Não é o seu caso, mas muitas pessoas já colocaram essa questão como se estivéssemos cometendo um erro do tipo: ‘nossa, mas eles chamam ela de babá’ sendo que ela é babá, queriam que chamássemos de quê?”, indagou o ex-BBB.

Em outro momento, o influenciador rebateu uma outra pessoa que afirmava que a situação parecia um descaso. “Entendi. Não quero que pareça uma grosseria o que vou falar, mas… Você é a nossa babá? Porque acho que nessa equação, o que importa é o que ela acha e sente, concorda? As outras opiniões são só opiniões”, apontou.

Em seguida, ele completou: “Mas para te deixar tranquila, já que está tão preocupada, se ela não estivesse sendo tratada muito bem ou satisfeita, ela não estaria com a gente há dois anos, né? Nós somos o tipo de família que considera quem trabalha com a gente, nossa família também. Se acompanha a gente, vai lembrar que quando mudamos de casa, demos um carro para um delas porque não queríamos que ela pegasse, por dia, quatro ônibus para chegar aqui”, relembrou.

Eliezer, então, finalizou: “Vai perceber que elas estavam brincando com a gente como família no Natal. Vai perceber que são todas tratadas com muito carinho e respeito”.