Eliezer publica vídeos interagindo com Ravi no hospital: “Forte e guerreiro”

O ex-BBB Eliezer, 34, publicou dois vídeos interagindo com Ravi, seu segundo filho com a influenciadora Viih Tube, 24, que está internado. Com apenas 1 mês de vida, o bebê está hospitalizado por problemas de saúde há 16 dias.

“Como pode um ser tão pequeno ser tão forte e guerreiro?”, citou em sua legenda. Nas imagens, ele interage com o pequeno e diz: “Tá todo mundo aqui com você. Se soubesse o quanto você é amado, o quanto as pessoas te amam… Você nem imagina quanto amor tem pra você aqui”.

Na sequência, ele ainda manda um recado para Viih Tube: “Mamãe olha como ele tá forte. Tá lindo, né?

Nem parece que passou pelo que passou”. “Papai te ama demais, meu filho. Papai te ama muito e não é pouco não”, acrescenta no vídeo seguinte.

Na última quarta (11), Viih e Eliezer celebraram o 1º mês de vida de Ravi com uma festinha no hospital.

Problemas de saúde de Ravi

Ravi nasceu em 11 de novembro após um parto com algumas complicações. Desde então, Viih Tube já havia passado por uma internação na UTI, poucos dias após receber alta, o bebê precisou ser internado.

Desde o dia 27 de novembro, Ravi está internado na UTI. Segundo a mãe, os médicos não chegaram a uma conclusão sobre qual doença afeta seu filho. A influenciadora disse que, segundo os médicos, não deve ser “nada crônico”, apenas “um episódio isolado”.

“O pouco que a gente sabe é que uma inflamação foi a causa do quadro de hemorragia, foi por isso que trouxemos ele na primeira vez. Mas a gente não sabe a causa da inflamação”, informou Eliezer.

Segundo o casal, o filho parece estar melhorando e há esperança de receber alta em breve. Os dois também são pais de Lua, 1.