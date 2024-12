Em jantar de confraternização, Gladson se reúne com prefeitos e vices eleitos pelo Progressistas

Com o objetivo de confraternizar e alinhar algumas questões políticas, o governador Gladson Cameli, presidente do partido no Acre, se reuniu com os prefeitos eleitos pelo Progressistas (PP). O partido foi o que mais consagrou vitórias, elegendo prefeitos em 64% das cidades acreanas, com a conquista de 14 prefeitos e ainda quatro vice-prefeitos.

O Acre teve 64 candidatos ao cargo de prefeito e vice e mais 2.183 disputaram uma cadeira nas Câmaras Municipais.

Cameli reforçou que a vitória é resultado da união de todos e do esforço de cada um em suas cidades.

“Foi uma eleição que me dediquei o máximo que pude, de coração, porque acredito e confio nos prefeitos eleitos e reeleitos. E aqueles que quiserem trabalhar, que quiserem parceria, vamos honrar todos os compromissos que nós fizemos no período eleitoral”, disse.

Ele destacou ainda que o objetivo é diminuir a burocracia e agir mais. Se comprometeu ainda em reforçar as alianças, governando em convergência com os municípios.

“O sucesso deles é o sucesso do governo, assim como o sucesso do governo é o deles. O que nós temos que fazer é executar o que tiver que executar. Eu sou uma pessoa otimista. Quando se fala de qualquer hipótese de eleição, eu digo que temos que vencer primeiro 2025”, disse.

Apenas desta forma, segundo Cameli, o partido vai manter a credibilidade popular.

“O povo atendeu o nosso pedido, então agora cabe a nós, juntos, fazermos o que temos que fazer para melhorar e cuidar das pessoas”, destacou.

Desde 2019, quando conquistou o protagonismo da política no Estado, o partido tem ficado em ascensão.

As principais lideranças do PP estiveram na reunião e se confraternizaram.

O prefeito eleito de Rio Branco, Tião Bocalom, do PL, esteve no jantar e deu destaque a força do Progressistas, encabeçada por Cameli.

“O governador Gladson Cameli, eu tenho dito, foi o grande vencedor dessa eleição, porque não só fez os 14 prefeitos do partido dele, mas também ajudou na eleição dos outros prefeitos, como no meu caso, que não sou do partido dele, mas que tinha o vice junto com a gente”, enfatizou.

Lívio Veras, vice-presidente do PP, agradeceu a todos os eleitos, parabenizando pela vitória.

“Estamos finalizando o ano comemorando o trabalho do nosso governador. Muito obrigada por tudo que vocês têm feito pelo nosso estado.”

Ao fim do jantar, foi entregue uma lembrança a cada um dos eleitos.

Veja as prefeituras que o Progressistas (PP) venceu:

Jordão: Naudo Ribeiro (PP) – 43,02%

Manoel Urbano: Toscano Velozo (PP) – 50,95%

Plácido de Castro: Camilo da Silva (PP) – 67,93%

Porto Acre: Máximo (PP) – 58,49%

Porto Walter: César Andrade (PP) – 62,50%

Tarauacá: Rodrigo Damasceno (PP) – 45,16%

Senador Guiomard: Rosana Gomes (PP) – 62,40%

Brasiléia: Carlinhos do Pelado (PP) – 52,37%

Marechal Thaumaturgo: Valdélio Furtado (PP) – 59,90%

Xapuri: Maxsuel Maia (PP) – 36,48%

Cruzeiro do Sul: Zequinha Lima (PP) – 50,20%

Sena Madureira: Gerlen Diniz (PP) – 54,25%

Mâncio Lima: Zé Luiz (PP) – 50,65%

Assis Brasil: Jerry Correia (PP) – 75,88%