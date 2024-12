Em Rio Grande do Norte, prefeito é morto a mando de vice e com ajuda de pastor, diz polícia

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte cumpriu mandado de prisão contra a vice-prefeita da cidade de João Dias (RN), Damária Jacome, pelo assassinato do prefeito da cidade, Marcelo Oliveira, em agosto deste ano — apenas 40 dias antes das eleições.

A operação “Profanos” foi deflagrada nesta sexta-feira (27) e teve como alvo, além da vice-prefeita, a irmã dela, Leidiane Jácome, e um pastor da cidade, que não teve o nome revelado. Apenas o pastor foi preso, enquanto as outras duas são consideradas foragidas.

Damária e a irmã Leidiane — que foi eleita vereadora de João Dias — seriam as mandantes do crime, enquanto o pastor teria ajudado a escolher o melhor local e momento para o assassinato do prefeito da cidade. As informações são do colunista Carlos Madeiro, do UOL.

Ao todo, foram cumpridos seis mandados de prisão e seis mandados de busca e apreensão nas cidades de João Dias, Patu e Marcelino Vieira.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Rio Grande do Norte informou ao g1, o inquérito sobre o crime foi concluído. Foram indiciadas oito pessoas como executoras e cinco como mentores do duplo homicídio. Outras dez foram indiciadas por formação de milícia.

O CRIME

O prefeito Marcelo Oliveira era candidato a reeleição. No dia 27 de agosto, no final da manhã, ele estava visitando casas de apoiadores em um dos bairros da cidade junto com o pai.

No momento, dois veículos estacionaram no local, criminosos desceram e atiraram contra os dois. Sandi Alves morreu na hora.

Já Marcelo Oliveira chegou a ser socorrido e foi levado a uma unidade hospitalar na Paraíba, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo as investigações, foi o pastor que informou aos atiradores onde encontrar o prefeito. “Foi cogitado, inclusive, cometer durante o culto onde o Marcelo [prefeito] visitava, porque era o momento que ele estava vulnerável, exposto”, disse o delegado Alex Wagner, responsável pelo caso, ao g1.

Marcelo já havia sido vítima de uma tentativa de assassinato, em 2022. Na ocasião, ele também estava com o pai e com um irmão, mas os três escaparam.

O atentado que não teve sucesso aconteceu no mesmo ano em que Marcelo Oliveira retornou para o comando da Prefeitura de João Dias após renunciar em 2021.

Ele voltou após decisão judicial, na qual alegou que deixou o cargo após ameaças da vice-prefeita e de familiares dela. Damária estava afastada do cargo de vice-prefeita desde então.