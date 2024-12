Empreendedor transforma influência digital em negócio com apoio do Sebrae

A influência digital tornou-se um dos principais meios de marketing nos últimos anos e também de oportunidade de negócio. É o caso do influenciador Geyson Barros (@geysonbarrosoficial) que transformou sua paixão pela comunicação em um negócio.

Desde a adolescência, Geyson já demonstrava o interesse em empreender ao vender o leite produzido na colônia para as professoras. Mas a virada de chave aconteceu em 2015 ao adquirir a franquia de uma rede de serviços.

“Eu percebi que eu poderia aumentar os meus ganhos, se eu fizesse o mesmo esforço e me dedicasse tanto quanto eu fazia no meu trabalho de supervisor de vendas de consórcio. Além de ter maior qualidade de vida e ajudar outras pessoas também”, disse.

Os conteúdos produzidos para divulgar seu negócio começaram a chamar a atenção de outras empresas que o convidaram para fazer marketing de produtos e serviços. “Então surgiu o influenciador digital, com a criação de conteúdo para ajudar outros empreendedores a crescerem.

Depois, veio a ideia de criar a Ge Branding para prestar consultoria no segmento de marketing e publicidade. E foi então, que eu percebi que precisava de ajuda para fazer o meu negócio a dar certo e contei com o Sebrae para isso”, completou Geyson.

No site do Sebrae, ele encontrou cursos desde a gestão de negócios até a precificação e até criou uma jornada personalizada dentro do portal. “O principal aprendizado foi o de dividir a vida financeira pessoal da jurídica. Eu criei uma rotina de acessar e me dedicar aos cursos, em horários específicos.

As informações eram muito úteis e práticas. Foi, então, que decidi compartilhar os conteúdos no perfil para ajudar outros empreendedores como eu”, declarou.Em outubro de 2022, Geyson tornou-se influenciador do programa Conecta do Sebrae – iniciativa que visa apresentar às micro e pequenas empresas as soluções para digitalizar seu negócio.

Desde então, tem participado diversas ações nas redes sociais mostrando o dia a dia do empreendedorismo e como o Sebrae pode auxiliar a realizarem seus projetos. “Através da influência digital vivi experiências incríveis.

Conheci histórias inspiradoras e participei de eventos nacionais onde tive acesso a conteúdos especializados e que compartilho com meus seguidores e clientes”, concluiu o empreendedor.No portal do Sebrae, há disponível diversos cursos gratuitos que ensina o empreendedor como construir e monitorar uma estratégia de marketing digital para alavancar o negócio.

Além do conceito de influência digital e de como os influenciadores podem ser usados para alavancar sua marca.

Acesse sebrae.com.br/acre e confira os cursos de: