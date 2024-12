Energisa investe em barcos e veículos adaptáveis para garantir resposta rápida durante período chuvoso no Acre

Para garantir respostas rápidas e oferecer serviço de qualidade aos clientes acreanos, a Energisa investiu em veículos e na capacitação dos colaboradores, além de preparar um plano de contingência para passar pelo período chuvoso no Estado.

Levando em consideração as características da região, foram investidos mais de R$ 200 mil, com a aquisição de quatro novos barcos para atender locais de difícil acesso, que exigem o uso desse tipo de transporte, como Sena Madureira, Feijó, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter.

Além disso, a empresa tem se preparado para eventuais contingências decorrentes de enchentes. Para operar as novas embarcações, foram treinados 16 colaboradores da região do Alto e Baixo Acre. Está previsto, ainda, a capacitação de mais 11 colaboradores da região do Juruá.

No período de estiagem, foram realizadas manutenções preventivas nos veículos da Energisa Acre, que são utilizados em áreas de difícil acesso terrestre, especialmente em situações extremas de atoleiros, por exemplo.

Ao todo, 10 veículos UTV Defender e 8 quadriciclos passaram por manutenção e, agora, estão preparados para enfrentar as condições mais desafiadoras durante o período chuvoso, que segue até abril do próximo ano.

“Esses investimentos visam proporcionar respostas mais rápidas aos nossos clientes, garantir a recomposição eficiente do fornecimento de energia elétrica e assegurar a continuidade e confiabilidade do nosso sistema”, afirma André Amarantes Alves, Gerente do Departamento de Operações da Energisa Acre.