Enteada é investigada por suspeita de desviar R$ 20 mil da conta do padrasto para gastar com jogos online

Uma mulher de 25 anos é investigada por suspeita de dar um golpe no próprio padastro e desviar mais de R$ 20 mil. O dinheiro foi retirado da conta dele e destinado a apostas de jogos online feitos pela suspeita. O caso aconteceu em Babaçulândia, no norte do estado.

A própria vítima, um pescador de 55 anos com baixa instrução, denunciou o golpe em uma delegacia da cidade e relatou que estava sendo enganado pela própria enteada. Ela era responsável de gerenciar o dinheiro dele.