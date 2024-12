Estação Espacial Internacional pode ser vista no céu a olho nu; saiba como

Sabia que é possível avistar a Estação Espacial Internacional (ISS) apenas olhando para o céu, direto da superfície da Terra? Para isso, a Nasa (Agência Espacial dos Estados Unidos) disponibiliza um aplicativo que notifica quando o laboratório orbital vai passar por cima de uma determinada localização.

Por mais que a visualização dependa de um conjunto de fatores, em algumas oportunidades é possível avistar a ISS se movimentando pelo céu. Saiba como abaixo.

Primeiramente, para ver a estação espacial é necessário estar escuro no momento em que ela passar por cima de onde o observador está, o que limita a visualização para uma vez por mês ou até um intervalo de várias semanas, no amanhecer ou anoitecer.

Além disso, é necessário que a ISS esteja a um ângulo de 40 graus ou mais acima do horizonte para que seja visível. Isso acontece porque ela reflete a luz do Sol — a mesma razão pela qual podemos ver a Lua — então sua posição é determinante para que esses raios cheguem até a superfície da Terra.

Com esses fatores — a escuridão e a angulação do laboratório orbital — combinados com a passagem do veículo, ao olhar para o céu, a estação espacial irá se parecer com um avião ou uma estrela muito brilhante se movendo pelo céu, mas sem luzes piscantes.

Sua velocidade é maior do que a de um avião, então esse ponto se move rapidamente. Para comparação, uma aeronave comercial voa geralmente a cerca de 965 quilômetros por hora, enquanto a ISS voa a 28.000 quilômetros por hora.

O aplicativo Spot The Station mostra uma contagem regressiva do tempo que falta para que a estação espacial passe por cima de um local definido.

Nele, é possível selecionar uma cidade do mundo e ver se a trajetória da ISS se encontrará com ela na próxima rotação pela Terra — que acontece a cada 90 minutos.

A ferramenta oferece a opção de enviar notificações cerca de 24 horas antes da passagem do laboratório orbital na localização.