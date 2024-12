Ex-BBBs reclamam da comemoração de bodas do reality: “Não fui convidada”

O reality show Big Brother Brasil ganha um especial nesta quinta-feira (26), que celebra as 25 edições do reality show. A comemoração das bodas do programa conta com a presença de alguns dos nomes mais marcantes da produção, como Rafinha, Gleici Damasceno e Gil do Vigor, mas não contempla todos os participantes que passaram por lá. Nas redes sociais, alguns ex-brothers lamentaram não estarem presentes.

Hariany Almeida, que participou do BBB 19, publicou um emoji de carinha triste. Já Ana Carolina Madeira, do BBB 9, disse que não foi convidada: “Ser recordista de Paredões por tanto tempo não é importante”, expressou a ex-BBB. Os comentários foram feitos em uma publicação no Instagram.

Michel, do BBB 24, usou os stories de seu perfil no Instagram para dizer que não foi lembrado pela produção. “Será que ter ganho três provas do anjo consecutivas, que foi recorde, não é fazer história? Você entrar no programa não é fazer história? Independente do que você fez ou não lá dentro, se você foi selecionado

Outros nomes que não foram vistos no especial também foram citados pelos internautas. “Cadê Juliette?”, perguntou um usuário. A própria campeão do BBB 21 respondeu dizendo que havia “pensado o mesmo”. No entanto, logo depois, a produção divulgou uma foto da influenciadora presente na comemoração. Hoje o sucesso do programa é pelas pessoas que estavam ali dentro, independente se ela foi protagonista, antagonista.”

“Está faltando as maiores: Grazi Massafera e Sabrina Sato”, escreveu outro perfil. “Cadê Manu, Prior , Alemão, Sabrina, Grazi e Jean Willys”, comentou outro.

Outros nomes citados foram os de Bianca Andrade e Karol Conká.

A celebração, que será exibida no intervalo da novela “Mania de Você”, terá três minutos de duração e contará com a presença de vários ex-participantes que marcaram a história do programa, como os vencedores Gleici Damasceno (BBB18), Arthur Aguiar (BBB22), Davi Brito (BBB24), Rafinha Carvalho (BBB8) e Kleber Bambam (BBB1), além outras figuras emblemáticas como Dicésar, Anamara, Caio Afiune, Fiuk, Fani Pacheco, entre outros.