Ex-campeão do UFC anuncia retorno às competições em 2025

Para os fãs de UFC, um presente foi anunciado na noite dessa terça-feira (24/12), véspera de Natal. Fabricio Werdum, ex-campeão do Ultimate, anunciou que vai lutar em abril de 2025.

A publicação foi feita através do perfil oficial do atleta. No post, Werdum brincou: “Quem disse que eu estava aposentado? Abril, estou de volta! Heeeyy Obs: Aos 47 anos me sinto um guri!”.

Divulgação

O anúncio foi feito após um ano do último compromisso do lutador. Em setembro de 2023, Werdum enfrentou Júnior Cigano no MMA sem luvas do Gamebred Bareknuckle e acabou sendo derrotado por decisão unanime dos juízes (30-27, 30-27 e 28-29).

Mesmo com o anúncio, Wedum não revelou sobre o possível adversário. O brasileiro foi anunciado pela Global Fight League (GFL) no começo de dezembro, nova organização do MMA que inclui 15 eventos entre abril e setembro, mais três eventos de playoffs entre setembro e novembro, quando vão ocorrer as finais.