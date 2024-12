Ex-Chiquitita diz que ficou de fora do especial da novela por fazer ensaio sensual

Conhecida por interpretar Vivi, na novela Chiquititas (1997), a atriz Renata Del Bianco, contou o motivo de ter ficado de fora do reencontro que o SBT preparou e que foi ao ar no último domingo, 15. O encontro contou com a participação de 17 atores da trama, das cinco temporadas entre julho de 1997 e janeiro de 2001, e contou com a apresentação de Tiago Abravanel.