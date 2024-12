Ex de Camila Pitanga muda para nome sem gênero: ‘Demarcado no gênero masculino’

O ator Igor Angelkorte, ex-namorado de Camila Pitanga, resolveu mudar seu nome de nascença. Agora ele atende apenas por Angel Ferreira, um nome escolhido por ele mesmo para quebrar alguns paradigmas da masculinidade. Em entrevista a Heloísa Tollipan, o artista contou que a ideia surgiu a partir de uma vontade de brincar com nomes diferentes.

“Comecei a brincar com meu nome e a de novo pensar que tem alguma coisa que morreu em mim nos últimos anos, algum estado de ser. Como uma lagarta que passa pela crisálida e se torna uma borboleta e já não se chama mais lagarta”, contou ele. “Fui me desidentificando com o nome, inclusive com Igor, que é algo muito demarcado no gênero masculino”.

Angel ainda disse que não teme que a mudança afete sua carreira. “Tem um risco, mas eu não tomo decisões fundamentais na minha vida com base no retorno financeiro. O fundamental é realmente ter um nome que me lembra que eu posso ser muitas coisas. A possibilidade de mudança pertence a todos nós e é assim que a gente pode mudar. Inclusive o nosso nome. Fico curioso de ver o que essa mudança pode trazer para minha carreira”,comentou.

QUEM É O NOVO NAMORADO DE CAMILA PITANGA?

Camila Pitanga e seu namorado, o professor de Filosofia Patrick Pessoa, fizeram uma rara aparição juntos na noite desta segunda-feira (28). O casal marcou presença na première do filme Males, parte da programação da 48ª edição do Festival de Cinema de São Paulo. O evento ainda contou com a participação do pai da atriz, Antônio Pitanga, aumentando o brilho da noite.