Ex-deputado Nelson Sales deixa o Iapen para ser secretário de Saúde no interior do Acre

O ex-deputado estadual Nelson Sales recebeu na noite desta quinta-feira (19) uma marcante homenagem do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) que tem como presidente o delegado Marcos Frank. O evento aconteceu em Rio Branco nas dependências do hotel Terra Verde.

Nelson vinha exercendo o cargo de Diretor Executivo de Planejamento e Gestão do Iapen há dois anos, contudo, se desligou do Iapen para cumprir outra missão: Ele será o secretário de saúde na administração do futuro prefeito Gerlen Diniz.

Durante o evento, Nelson Sales estava acompanhado de sua esposa – a Dra. Larissa Queiróz e de seu filho. Na ocasião, ele recebeu um quadro feito por um reeducando onde consta a sua imagem e a de sua esposa.

Com larga experiência na vida pública, Sales já exerceu a função de secretário de saúde na gestão do ex-prefeito Nilson Areal. Também foi deputado estadual, assessor especial do governador Gladson Cameli na Segov, presidente do Imac, diretor da Sedur, dentre outras funções.