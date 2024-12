Exame aponta que ganhador da Mega-Sena que morreu em clínica sofreu parada cardiorrespiratória

Antônio Lopes, ganhador da Mega-Sena de R$201 milhões, que morreu na última quarta-feira (4), em Cuiabá (MT) sofreu uma parada cardiorrespiratória, conforme exame de necropsia Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).

Apesar do exame, a perícia ressalta que ‘ainda não é possível afirmar que esta foi a causa principal e definitiva da morte’. Exames complementares serão realizados para conclusão do caso.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) informou nesta sexta-feira (6) que aguarda a finalização das perícias e realiza outras diligências necessárias.

Segundo informações o pecuarista, de 73 anos, morreu durante um procedimento odontológico na manhã da última quarta-feira (4) em uma clínica da capital. A DHPP de Cuiabá foi acionada a tarde sobre a ocorrência de uma possível morte súbita.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e constatou a morte do idoso no local.

Após a liberação do Instituto Médico Legal (IML), o corpo de Antônio foi levado na quinta-feira (5) para ser velado em Jaciara, cidade natal do pecuarista que deixou quatro filhos.

A investigação segue em andamento para apurar a causa da morte. Os funcionários da clínica, incluindo o responsável pelo procedimento devem ser ouvidos nos próximos dias.

Um dos maiores prêmios da história

No dia 9 de novembro o idoso faturou R$ 201.963.763,26 com uma aposta simples de R$ 5, após acertar as seis dezenas do sorteio. Foi o sexto maior prêmio da história dos sorteios regulares da loteria.

Para quem aposta o bilhete simples a probabilidade de acertar as seis dezenas é de uma em mais 50 milhões, mas o pecuarista provou que é possível.